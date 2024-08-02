نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب القادمة في أولمبياد باريس بعد الفوز على أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منذ قليل مباراة منتخب المغرب الأولمبي أمام نظيره الأمريكي ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس" 2024 بفوز كاسح للمغرب بنتيجة 4-0. أقيمت المباراة في دور الثمانية من البطولة.

تفاصيل مباراة المغرب وأمريكا

سفيان رحيمي، نجم المنتخب المغربي وفريق العين الإماراتي، افتتح التسجيل في الدقيقة 29 عبر ركلة جزاء.

في الشوط الثاني، أضاف إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد تمريرة من عبد الصمد الزلزولي.

أشرف حكيمي عزز تقدم المغرب بالهدف الثالث في الدقيقة 70.

سجل المهدي موهوب الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، يضمن منتخب المغرب الأولمبي التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية، حيث سيواجه الفائز من مباراة إسبانيا واليابان.

موعد مباراة المغرب القادمة

من المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي التي سيخوضها منتخب المغرب ضد الفائز من لقاء إسبانيا واليابان يوم الإثنين المقبل، 5 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة بتوقيت المغرب.