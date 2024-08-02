التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وباراغواي في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب مصر في مصيدة التعادل السلبي أمام منتخب باراجواي في منافسات بطولة أولمبياد باريس والتي لعبت على ملعب فيلودروم.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وباراغواي

والتقى منتخب مصر مع منتخب باراجواي في دور ربع نهائي منافسات أولمبياد باريس لهذه النسخة 2024.

وشهدت المباراة محاولة مكثفة من منتخب الباراغواي على شباك مصر ولكن كان الدفاع يتصدى لها في كل مرة.

وحسم حكم المباراة الشوط الأول بإطلاق صافرة التعادل السلبي بين المنتخبين بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل ضائع.

ودخل منتخب مصر مباراته أمام باراجواي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمي: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني، محمود صابر ومحمد شحاتة.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل.

بينما دخل باراجواي المباراة على النحو التالي:-

حارس: روبرتو جاتيتو.

خط الدفاع: دانييل ريفاس- رونالدو دي خيسوس- فابيان بالبوينا- آلان نونيز

الوسط: أليكسيس كانتيرو - ماركوس جوميز- وايلدر فييرا، وأمامهم دييجو جوميز- جوليو إنسيسو.

الهجوم: مارسيلو بيريز.