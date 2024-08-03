موعد مانشستر يونايتد أمام ليفربول في مباراة ودية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية استعدادا للموسم الجديد.



تقابل كلا من ليفربول ومانشستر يونايتد في 180 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ بدايته سواء بالنظام القديم أو الجديد في الدوري الإنجليزي.



فاز ليفربول على مانشستر يونايتد في 61 مباراة في حين فاز مانشستر يونايتد على ليفربول في 69 مباراة وتعادلا في 50 مباراة.



قبل النظام الجديد للبريميربيج، تواجه ليفربول ومانشستر يونايتد في 114 مباراة، حيث فاز ليفربول في 42 مباراة في حين فاز مانشستر يونايتد في 38 مباراة وتعادلا في 34 مباراة.



وبالنظام الحديث، تقابل ليفربول مع مانشستر يونايتد في 62 مباراة، فاز ليفربول في 19 مباراة وفاز مانشستر يونايتد في 29 مباراة وتعادلا في 14 مباراة.



موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية



من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الودية يوم الأحد 4 أغسطس 2024 على ملعب ويليام برايس وذلك ضمن الاستعداد للموسم الجديد.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تذاع مباريات جولة ليفربول التحضيرية على قناة "LFCTV" الخاصة بالريدز.