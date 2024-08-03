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أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني هانسي فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيلة فريقه التي ستواجه ريال مدريد، في المباراة الودية التي ستجمع بين الفريقين في إطار استعداداتهم لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية



يلتقي الفريق الكتالوني مع نظيره الملكي يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2024 على ملعب ماتيلاف ستاديوم.

‎وتنطلق المباراة في تمام الثانية صباحًا (02:00) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة صباحًا (03:00) بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: بينيا

خط الدفاع: فورت وكريستنسن وإنيغو وبالدي

خط الوسط: كاسادو وبرنال وتوري

خط الهجوم: رافينها وليفاندوفسكي وباو فيكتور.

