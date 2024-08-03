نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد النني يوجه رسالة خاصة للجماهير المصرية بعد التأهل للمربع الذهبي بالأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد النني، لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

محمد النني يوجه رسالة خاصة للجماهير المصرية

جاء هذا التأهل بعد فوز مصر على منتخب باراجواي بركلات الترجيح، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

النني عبّر عن فرحته بالتأهل من خلال منشور على حسابه بموقع "إكس"، حيث كتب: "إلى نصف النهائي، الحمد لله على التأهل. كامل تركيزنا حاليًا على الخطوة المقبلة، وهي الأهم بإذن الله. دعواتكم".

مصر تواجه فرنسا في نصف النهائي

من المقرر أن يواجه منتخب مصر في نصف النهائي منتخب فرنسا، البلد المستضيف للأولمبياد، في مباراة صعبة وحاسمة. ويُذكر أن النني هو واحد من اثنين من اللاعبين فوق السن الذين اختارهم المدرب روجيرو ميكالي للمشاركة مع المنتخب في البطولة رفقة أحمد سيد زيزو.

أما منتخب فرنسا، فقد تأهل إلى نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب الأرجنتين بهدف دون مقابل.