مهاجم بوروسيا دورتموند يحسم موقفه من الانضمام إلي مارسيليا

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أحمد جودة - القاهرة - حسم المهاجم الألماني الواعد يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند موقفه من الانضمام إلي صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مارسيليا يقترب من ضم الألماني يوسوفا موكوكو

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن الفريق الفرنسي تقدم بعرض رسمي لنادي بوروسيا دورتموند لضم المهاجم الألماني علي سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

وأضاف فابريزيو أن اللاعب رحب بالانتقال إلي صفوف مارسيليا، وذلك بعد الاتفاق علي كافة الأمور المالية والتعاقدية.

وشارك يوسوفا موكوكو البالغ من العمر 19 عام، مع فريقه الموسم الماضي في 27 مباراة، أحرز خلالهم 6 أهداف.

ويرغب أولمبيك مارسيليا في حسم صفقة الألماني يوسوفا موكوكو خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتعويض رحيل مهاجمه الجابوني أوباميانج إلي القادسية السعودي، لتدعيم مركز الهجوم قبل بداية الموسم الجديد.