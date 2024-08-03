نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. رسالة النني وصدمة في المنتخب الأولمبي وعرض فرنسي رسمي لضم عبدالمنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

عرض رسمي من نيس لضم عبدالمنعم

تلقى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية عرضًا من نادي نيس الفرنسي للتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

ولفت محمد عبد المنعم الأنظار إليه خلال الفترة الماضية بعد تألقه بشكل لافت مع الأهلي محليًا وإفريقيًا.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن هناك عرضًا من نيس الفرنسي وصل النادي الأحمر في الساعات الماضية للتعاقد مع محمد عبد المنعم.

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مانشستر سيتي يبلغ باريس سان جيرمان بسعر نجمه

يطمح نادي باريس سان جيرمان، للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل دعم خط هجوم الفريق الباريسي استعدادًا للموسم المقبل.

وحصلت إدارة باريس سان جيرمان، على الضوء الأخضر من المدير الفني الإسباني لويس إنريكي من أجل الدخول في مفاوضات رسمية لضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي.

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النني يوجه رسالة خاصة للجماهير المصرية

أعرب محمد النني، لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

جاء هذا التأهل بعد فوز مصر على منتخب باراجواي بركلات الترجيح، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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صدمة تضرب ميكالي قبل مواجهة فرنسا في أولمبياد باريس

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، ضربة موجعة قبل مواجهة فرنسا المرتقبة في دور نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الحالية.

يستعد منتخب مصر، لمواجهة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس، مساء الإثنين المقبل.

وكشف مصدر بالمنتخب الأولمبي، إن أحمد سيد زيزو صانع اللعب، قد لا يلحق بمواجهة فرنسا المقبلة بسبب الإصابة.

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شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل لاعب أجنبي عن الأهلي وضم 3 صفقات مدوية

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن اقتراب لاعب أجنبي آخر من مغادرة صفوف الأهلي بعد انتقال المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف الخلود السعودي.

أشار شوبير عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى إن هناك لاعب أجنبي آخر سيرحل عن الأهلي، بعد ديانج.

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أول رد فعل من محمد عبدالمنعم بعد وصول عرض نيس الفرنسي

طالب محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة ناديه الموافقة على انتقاله إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أرسل نادي نيس الفرنسي عرضًا إلى نظيره الأهلي لضم عبد المنعم مقابل 2 مليون يورو.