نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعلاج الإرهاق البدني.. برنامج تأهيلي واستشفائي للاعبي الزمالك قبل لقاء إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليًا واستشفائيًا خاصًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة أمس أمام الجونة، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة إنبي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

برنامج تأهيلي واستشفائي للاعبي الزمالك

وخاضت هذه المجموعة تدريبات تأهيلية داخل أرضية الملعب لمدة تقترب من 35 دقيقة، من خلال الركض الخفيف وفقرات تأهيلية متنوعة، وذلك تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال.

كما أدت هذه المجموعة فقرة تدريبات استشفائية داخل الجيمانيزيوم، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لعلاج الإرهاق البدني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.