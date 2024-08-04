نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صراع مع بايرن.. لابيزيج ينهي اتفاقه علي ضم نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم لابيزيج الألماني صفقة مدوية خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إستعدادًا لخوض منافسات المقبلة للموسم الجديد 2024 -2025.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الألماني فلورينا بلتينبيرج، فإن إدارة لابيزيج أتمت الاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي علي ضم الهولندي الدولي تشافي سيمونز.

وأضاف أن الهولندي سيمونز سينتقل إلي صفوف لابيزيج علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

لابيزيج يقترب من ضم تشافي سيمونز

وشهدت الصفقة صراعًا شرسًا خلال الساعات الماضية بين الثنائي الألماني بايرن ميونخ ولابيزيج لضم سيمونز، إلا أن رغبة اللاعب ساهمت في حسم الأمور.

والجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 21 عام، انتقل الموسم الماضي إلي لايبزيج قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي علي سبيل الإعارة.

وشارك الهولندي سيمونز مع الفريق الألماني الموسم الماضي في 42 مباراة أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع 13 تمريرة حاسمة.