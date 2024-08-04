نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة لكهربا: تألق وسام مشكلة بالنسبة لك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن كهربا حزين لعدم حصولة على فرصة حقيقية مع الفريق في ظل التألق الكبير للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كهربا حصل اذن للغياب عن التدريب خلال اليومين الماضيين للإصابة لكن في واقع الأمر كهربا حزين في ظل عدم اعتماد كولر عليه.

واتم شبانه أن كهربا سيبحث مصيره مع الفريق خلال الموسم المقبل رغبة في اللعب أساسيا سواء في الأهلي أو الرحيل لأي نادي آخر.