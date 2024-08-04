نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام قياسية وتاريخية لـ إبراهيم عادل في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح إبراهيم عادل جناح بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي في كتابة اسمه بحروف من ذهب داخل سجلات الأرقام القياسية للمنتخب المصري الأولمبي خلال مواجهات الفراعنة الصغار بأولمبياد "باريس 2024" وذلك بعدما قاد منتخب بلاده للتأهل لدور نصف النهائي من أولمبياد "باريس 2024" للمرة الثالثة تاريخيا وذلك بعد تسجيله هدف التعادل وركلة الترجيح الحاسمة في شباك منتخب باراجواي، بمباراة الدور ربع النهائي وليس هذا فقط بل كتب أيضا أحرف اسمه من نور في أرقام أخرى نستعرضها خلال التقرير التالي.



- أرقام "إبراهيم عادل" في أولمبياد باريس 2024

وبعد هزه شباك باراجواي أصبح إبراهيم عادل ثان هدافي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 خلف المغربي سفيان رحيمي والذي هز شباك المنافسين 5 مرات وكذلك أصبح رابع لاعب يسجل 3 أهداف لمنتخب مصر في المنافسات الأولمبية بعد رفعت الفناجيلي ورأفت عطية ومحمد صلاح.

وكان عادل قد تمكن من تسجيل هدفي الفوز التاريخي على إسبانيا في ختام جولات دور المجموعات بالمباراة التي انتهت بفوز الفراعنة على الماتادور بهدفين لهدف ليتصدر المنتخب المصري الأولمبي قمة المجموعة الثالثة للمرة الأولى في تاريخه ليضرب بعدها موعدًا ناريًا مع باراجواي في ربع النهائي الخامس تاريخيًا كأفضل منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الرقم ليهز عادل شباكه بهدف التعادل القاتل وركلة الجزاء الحاسمة.

ليصبح إبراهيم عادل اللاعب رقم 37 الذي يسجل أهدافًا بقميص منتخب مصر في الأولمبياد بعدما أحرز الأهداف 65 و66 و67 في تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد ليتواجد في المركز الثالث لهدافي مصر في الأولمبياد فيما لا تزال فرصته قوية في تجاوز المركز والرقم وذلك في حالة تسجيل هدف أو أكثر خلال المباراتين القادمتين حيث يتواجد في المركز الثاني في القائمة التاريخية كل من "علي رياض ومختار التتش والسيد الضظوي برصيد 4 أهداف لكل منهم، خلف المتصدر الأوحد للقائمة، مصطفى رياض برصيد 8 أهداف".

