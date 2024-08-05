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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن قطاع الناشئين بالنادي، بقيادة الكابتن علي شلبي، عن موعد المرحلة الثانية للاختبارات والتي سيخضع خلالها اللاعبون الذين اجتازوا المرحلة الأولى.

قطاع الناشئين بالمريخ البورسعيدي يعلن عن موعد المرحلة الثانية للاختبارات

تأتي هذه الاختبارات كجزء من خطة النادي لاكتشاف المواهب الجديدة وتعزيز فرق الناشئين.

في المرحلة الثانية، سيتم تقسيم اللاعبين إلى فرقهم الخاصة وسيخضعون لاختبارات دقيقة لتحديد مستواهم النهائي عند اجتياز هذه المرحلة، سيتم قيد اللاعبين الناجحين في قطاع الناشئين بالنادي، مما يفتح أمامهم الفرصة للتدريب واللعب تحت إشراف كادر فني محترف.

جدول تدريبات فرق البراعم:

- يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2024:

- من الساعة 5 إلى الساعة 6.. لفريق 2012

- من الساعة 6 إلى الساعة 7.. لفريق 2013/2014

- من الساعة 7 إلى الساعة 8.. لفرق 2015/2016/2017

- يوم الأربعاء الموافق 7/8/2024:

- من الساعة 5 إلى الساعة 6.. لفريق 2012

- من الساعة 6 إلى الساعة 7.. لفريق 2013/2014

- من الساعة 7 إلى الساعة 8.. لفرق 2015/2016/2017

- يوم الخميس الموافق 8/8/2024:

- من الساعة 5 إلى الساعة 6.. لفريق 2012

- من الساعة 6 إلى الساعة 7.. لفريق 2013/2014

- من الساعة 7 إلى الساعة 8.. لفرق 2015/2016/2017

جدول تدريبات فرق الناشئين:

- يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2024:

- من الساعة 1 إلى الساعة 2.. لفريق 2010

- من الساعة 2 إلى الساعة 3.. لفريق 2011

- من الساعة 3 إلى الساعة 4.. لفريق 2007

- من الساعة 4 إلى الساعة 5.. لفريق 2008

- يوم الأربعاء الموافق 7/8/2024:

- من الساعة 1 إلى الساعة 2.. لفريق 2009

- من الساعة 2 إلى الساعة 3.. لفريق 2010

- من الساعة 3 إلى الساعة 4.. لفريق 2011

- من الساعة 4 إلى الساعة 5.. لفريق 2008

- يوم الخميس الموافق 8/8/2024:

- من الساعة 1 إلى الساعة 2.. لفريق 2007

- من الساعة 2 إلى الساعة 3.. لفريق 2009

- من الساعة 3 إلى الساعة 4.. لفريق 2011

