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أحمد جودة - القاهرة - ودع المنتخب المصري لتنس الطاولة دورة الالعاب الاوليمبية المقامة في باريس 2024 من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب التايواني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

منتخب مصر لتنس الطاولة يودع أولمبياد باريس

وخسر المنتخب المصري الزوجي المكون من خالد عصر ويوسف عبد العزيز بنتيجة 3-2 فيما خسر محمد البيلي بنتيجة 3-0 ويوسف عبد العزيز بنتيجة 3-1.

تجدر الاشارة إلى أن البعثة المصرية في الاولمبياد تشارك بـ148 رياضيًا بواقع سبعة وتسعين لاعبًا وواحد وخمسين لاعبه بعد أن تم استبعاد شهد سعيد.

ويشارك أبطال مصر في 22 لعبة رياضية بجانب ستة عشر لاعبا ولاعبة احتياطية وهو أكبر عدد لاعبين ببعثة الفراعنة على مدار تاريخ مشاركتها الأولمبية.

وسبق وأن حصدت مصر الميدالية الأولى لها عن طريق محمد السيد الذي جلب البرونزية في سلاح المبارزة.