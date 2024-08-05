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أحمد جودة - القاهرة - جولة كروية عالمية دولية بين Morocco Vs Spain،، مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس جارية الآن Live دون تقطيع HD،، يضرب منتخب المغرب تحت 23 عامًا، موعدًا ناريًا مع نظيره الإسباني، الإثنين المقبل على ملعب فيلودروم، في الدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم بأولمبياد "باريس 2024"، ويطمح منتخب المغرب المتوج بلقب البطولة الأفريقية، أن يعبر مباراة إسبانيا الصعبة، من أجل ضمان ميدالية أولمبية والمنافسة في النهائي على الذهب، وكان قد تأهل منتخب المغرب إلى المربع الذهبي، بعدما اكتسح نظيره الأمريكي في ربع النهائي برباعية نظيفة، سجلها سفيان رحيمي، إلياس أخوماش، أشرف حكيمي والمهدي موهوب، وفي المقابل، عبر منتخب "لاروخا" إلى المربع الذهبي بعدما تغلب على نظيره الياباني بثلاثية نظيفة، سجلها فيرمين لوبيز "هدفين" وأبيل رويز.

مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس جارية الآن

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها خاصة عشاق ومحبي كرة القدم والمتابعين للدورة الأولمبية "أولمبياد باريس 2024"، كل ما تريد معرفته في السطور التالية عن مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس جارية الآن Live دون تقطيع HD.

مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024 جارية الآن Live دون تقطيع HD

موعد مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024

مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس جارية الآن Live دون تقطيع HD.. موعد مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024 هو يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024، على ملعب فيلودروم، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب (17:00)، السابعة مساءً (19:00) بتوقيت مصر والسعودية.

مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس جارية الآن Live دون تقطيع HD

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024 وكيفية متابعتها على الإنترنت

مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس جارية الآن Live دون تقطيع HD.. وتمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024، وسوف تبث المواجهة على قناة beIN Sports HD 1، كما أعلنت قناة الرياضية المغربية المفتوحة الحصول على حقوق البث الفضائي لمنافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024 على قمر نايل سات، كما يمكن مشاهدة المباراة على الإنترنت عبر تطبيق beIN connect أو TOD، وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، فيمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN.

معلق مباراة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024

مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس جارية الآن Live دون تقطيع HD.. وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهمة التعليق على مباراة المغرب وإسبانيا، للمعلق جواد بدة.

المباراة المغرب × إسبانيا الموعد الاثنين 5 أغسطس 2024 - 17:00 المغرب، 19:00 السعودية ومصر القنوات الناقلة beIN Sports HD 1 المعلق جواد بدة الملعب جيوفروى جيشار

تشكيل منتخب المغرب الأولمبي لمواجهة إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس جارية الآن Live دون تقطيع HD.. ويأتي تشكيل منتخب المغرب الأولمبي لمواجهة إسبانيا في أولمبياد باريس 2024، بقيادة المدرب طارق السكتيوي، كما يلي:

تشكيل منتخب المغرب أمام إسبانيا في أولمبياد باريس الخطة 4-3-3 حراسة المرمى منير المحمدي خط الدفاع أشرف حكيمي زكرياء الواحدي أسامة العزوزي المهدي بوكامير خط الوسط أسامة تيرجالين أمير ريشاريسون إلياس بن صغير خط الهجوم سفيان رحيمي عبدالصمد الزلزولي إلياس أخوماش

مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس جارية الآن Live دون تقطيع HD.. وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" في نسختها رقم 33 يوم الجمعة قبل الماضي، الموافق 26 من شهر يوليو الماضي وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن منتخبي المغرب الأولمبي وإسبانيا قبل مواجهة المنتخبين في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 الجارية.

مباشر المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس جارية الآن Live دون تقطيع HD.. وسيواجه منتخب المغرب الأولمبي نظيره الإسباني في إطار منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد باريس 2024 الجارية، واحتل منتخب إسبانيا وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، من انتصارين وهزيمة، خلف منتخب مصر الأولمبي صاحب الصدارة، والذي ضربت موعدًا مع فرنسا في المربع الذهبي، ونجح منتخب المغرب الأولمبي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الأوليمبية "أولمبياد باريس 2024" المقامة حاليًا على الأراضي الفرنسية، بعد الفوز على نظيره الأمريكي برباعية نظيفة، بينما فاز المنتخب الإسباني على نظيره الياباني بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دور الـ8 لكرة القدم.