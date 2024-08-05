نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف موقفه من رحيل وسام أبو علي للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى أغلاق مسئولو النادي الأهلي الباب أمام وكلاء اللاعبين تمامًا بشأن إمكانية رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وأكدوا أن اللاعب مُستمر مع الفريق ولن يتم الأستغناء عنه.

الأهلي يكشف موقفه من رحيل وسام أبو علي للدوري السعودي



واعتلى وسام أبو علي قائمة هدافي الدوري المصري حتى الأن، برصيد 18 هدف رغم أنتقاله للقلعة الحمراء في يناير الماضي قادمًا من نادي سيريس السويدي.



وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " تحدثت تقارير إعلامية عن رغبة أندية سعودية في ضم المهاجم الفلسطيني خلال الصيف الجاري مقابل 5 مليون دولار ".



وقال محمد الليثى "الأهلي لم يتلقى عروض من أي نادً لضم وسام أبو علي ولن نسمح له بالرحيل لأنه أصبح ماكينة أهداف يحتاجها الأهلي خلال المواسم المقبلة ".



وتابع محمد الليثى "سيكون من المستحيل التفريط في وسام أبو علي..أنضم إلينا بعد معاناة سنوات طويلة في البحث عن مهاجم بهذه القدرات الفنية والتهديفية العالية ".



وشدد محمد الليثى على أن الأستغناء عن وسام أبو علي حاليًا يحتاج مبلغ خيالي، مثل 12 مليون دولار أو أكثر.

