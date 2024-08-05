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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا تحتفي بفوز ديوكوفيتش على الكاراز وبيلد تكشف حقيقة خيانة أنشيلوتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثتيت الموافق 5-8-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- شيء مدهش
- ايراني وباوليني يحرزان ذهبية الزوجي
- ليليس الملك الجديد
- بالترينييري جامع الميداليات
- الاسطورة ديوكوفيتش
- اتالانتا قبل مواجهة الريال ساكاماكا يتعرض لاصابة قوية
كورييري ديلو سبورت
- الذهب لهن
- ايراني وباوليني يحرزان ذهبية الزوجي
- ديوكوفيتش يحرز ذهبية الفردي
- اليوفي: كوب، توديبو ونيكو
ماركا
- تحطمت ارواحنا
- ديوكوفيتش يفوز امام الكاراز فضية للاسباني
- الكلاسيكو ب أو فكتور يمنح برشلونة الفوز امام الريال
- اسبانيا 3-2 بلجيكا نحو نصف النهائي
آس
- الذهب يجب ان ينتظر بعد خسارة الكاراز امام ديوكوفيتش
- اسبانيا تبكي مع كارولينا
- هدفي ب أو فكتور يمنحان برشلونة الفوز امام الريال في الكلاسيكو
- اسبانيا امام المغرب اليوم
- رييس بلا فضية
موندو ديبورتيفو
- الميدالية الفضية
- الكاراز يخسر امام ديوكوفيتش
- الانتصار في الكلاسيكو
- برونزية لرييس بلا
- الدموع
ليكيب
- مارشان يواصل التألق
- نواه فريد
- ديوكوفيتش منتشي بعد الفوز
بيلد
- الخطة المهنية لخيانة مدرب الريال وهو ما استبعده انشيلوني بشكل مفاجئ