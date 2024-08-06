نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيري هنري يعلق على فوز فرنسا أمام مصر بأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تيري هنري المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأولمبي، عن فوز بلاده الصعب ضد منتخب مصر، في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال هنري في تصريحات عبر صحيفة “ليكيب الفرنسية” عقب التأهل إلى النهائي: "لقد كانت ليلة جنونية، نريد الفوز بالذهبية ولكن المهمة ستكون صعبة أمام إسبانيا".

وأضاف "لقد اعتمد منتخب مصر على الهجمات المرتدة وكان بإمكاننا التعامل بشكل أفضل، ونجحنا في ذلك، لقد كانت أمسية استثنائية، ولا أستطيع أن أصدق ما حدث بالمباراة".

وتابع: "يجب أن نفعل شيئا استثنائيًا أمام إسبانيا التي تجيد في المباريات النهائية، ولكنني مستمتع بالتأهل".

واختتم هنري: "لقد خلقنا الكثير من الفرص بينما وصل منتخب مصر إلى مرمانا 3 مرات، وسجل هدفا من تسديدة رائعة، لكننا واصلنا الهجوم ونجحنا في استغلال سرعة لاعبينا على الأطراف".

وخسر منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أمام نظيره الفرنسي، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما لحساب نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وضرب الفراعنة الشباب، موعدًا مع منتخب المغرب، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في دورة الألعاب الأولمبية 2024.