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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، قبل مواجهة سموحة، في الدوري المصري الممتاز.

قرار عاجل من كولر قبل مواجهة سموحة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره سموحة، مساء يوم الخميس المقبل على استاد الإسكندرية، في مباراة يحتاج فيها المارد الأحمر للفوز أو التعادل من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري.

وجاء قرار كولر، في إطار سياسته التي يتبعها في منح اللاعبين راحة سلبية في اليوم بعد التالي من خوض المباريات، حتى لا يتعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات في ظل تلاحم المباريات.

ويأتي ذلك بعد انتهاء مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري، حيث يسعى الأهلي لحسم لقب الدوري بشكل رسمي مساء الخميس، إذ يحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط لتحقيق التتويج بالدرع رقم 44 في تاريخه.

