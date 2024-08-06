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أحمد جودة - القاهرة - سلم مجلس مدينة تشارلوت، الواقعة بالولايات المتحدة، مفتاح المدينة إلى ريال مدريد، في احتفالية أقيمت في مقر حكومة تشارلوت-مكلنبورج.

مدينة أمريكية تسلم مفتاحها إلى ريال مدريد.. ما القصة؟

وتسلم إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، مفتاح المدينة التي سيلعب الفريق المدريدي على أرضها أول مباراة في تاريخها، في ودية أمام تشيلسي، سيختتم بها الريال جولته في الولايات المتحدة.

وإلى جانب بوتراجينيو، حضر أيضًا لاعبون سابقون من ريال مدريد مثل روبرتو كارلوس وسانتياجو سولاري، وكان في استقبالهم دانتي أندرسون، القائم بأعمال عمدة مدينة شارلوت، الذي أعرب عن سعادته باستقبال الفريق الملكي في المدينة.

بدوره، قدم ريال مدريد لمجلس المدينة نسخة طبق الأصل من ملعب سانتياجو برنابيو للتعبير عن امتنانه لهذه البادرة من جانب مدينة تشارلوت.