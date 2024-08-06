نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس رافينيا.. الهلال يغلق ملف صفقة القرن من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مسؤولو نادي الهلال السعودي، موقفها من أحد الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل قلعة الزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم.



- نجم برشلونة يبتعد عن الهلال

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن يعتبر روكي نجم نادي برشلونة، أحد أولويات الهلال الرئيسية هذا الصيف كبديلا لمواطنه رافينيا بعد رفضه عروض بمبالغ كبيره للغاية من أجل حسم الصفقة



وتابعت، مسؤولي الخلابة تحولوا إلى خيار التعاقد مع روكي بعد رفض رافينيا، وبدأت المفاوضات السعودية بالفعل لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

واوضحت، إدارة البلوجرانا وضعت شرطا وحيدا لرحيل اللاعب وهو البيع بشكل نهائي بعرض قيمته 40 مليون يورو على الأقل.

وأكدت، أن الهلال وافث فعليا على شروط البارسا، إلا أن اللاعب رفض لبى العروض السعودية، رغم إغراءه بضعفي الراتب الذي يحصل عليه مع فريقه.

وأختتم، اللاعب يفكر في أرقام خيالية وضخمة للرحيل وهذا ما لن يوافق عليه النادي السعودي.

