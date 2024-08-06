تعرف على موعد النهائي بين فرنسا وإسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - ضرب المنتخب الفرنسي موعدًا ناريًا مع نظيره الإسباني في نهائي أوليمبياد باريس 2024 لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف أمام مصر إلى فوز بواقع 3-1 في نصف نهائي البطولة.

وبعد شوط أول سلبي لكل من الفريقين، تمكن النجم المصري محمود صابر من فك شفرات شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني بالمباراة التي أقيمت على ملعب جوباما ستايديوم.



وجاء هدف التقدم من تسديدة صاروخية أطلقها لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء.



وأدرك المنتخب الفرنسي التعادل 1-1 عن طريق جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 83.



وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، اضطر الحكم إلى إعلان شوطين إضافيين لتحديد صاحب بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.



ومع بداية الشوط الإضافي الأول، تعرض المدافع المصري عمرو فايد للطرد بعد تلقي بطاقة صفراء ثانية إثر تدخل عنيف.



وعاود ماتيتا هز الشباك المصرية بهدف شخصي ثان في الدقيقة 99.



وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل "الديوك" هدفًا ثالثًا من توقيع ميكايل أوليس في الدقيقة 109.



وبهذا الفوز، ضربت فرنسا موعدًا ناريًا مع إسبانيا في نهائي أوليمبياد باريس 2024.



ويقام النهائي المرتقب بين فرنسا وإسبانيا مساء الجمعة على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، باريس، الساعة 20:00 (توقيت أبوظبي) لحسم أصحاب الميدالية الذهبية والميدالية الفضية.



وتقام المنافسة على المركز الثالث بين المغرب ومصر مساء الخميس على ملعب لا البوجوار، ما يجعل الميدالية البرونزية عربية بغض النظر عن هوية الفائز.

