ندى مدني تخسر أمام بطلة الصين في المصارعة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت ندي مدني بطلة مصر في المصارعة، هزيمة أمام فونج تشي بطلة الصين وذلك ضمن تصفيات منافسات وزن 77 كيلوجرامًا بدورة الألعاب الأولمبية باربس 2024.

وخسرت ندي مدني بنتيجة 7-2 في انتظار مشوار البطلة الصينية حيث أنها في حال تمكنت الصينية من الوصول إلي النهائي ستلعب البطلة المصرية في دور الترضية.

وتعتبر ندي مدني، هي البطلة الوحيدة التي تمثل مصر في منافسات المصارعة النسائية في الدورة الأولمبية.

وتضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعبًا وهم:

المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم، وندى مدني سيدات.

