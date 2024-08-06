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أحمد جودة - القاهرة - حقق المصارع المصري محمد علي جبر اللفوز ضد بطل صربيا، خلال منافسات المصارعة الرومانية ميزان 97 كجم بأولمبياد باريس 2024.

وتمكن جبر من الفوز على بطل صربيا في دور الـ16 بنتيجة 6-1، ليتأهل إلى الدور الربع النهائي، حيث يعد من اللاعبين المرشحين للمنافسة على ميدالية أولمبية.

محمد جبر يهزم بطل صربيا في المصارعة ويتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس 2024

وتضم بعثة مصر في المصارعة 11 لاعبًا، وهم:

المصارعة الرومانية: مؤمن ربيع في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم كيشو في وزن 67 كجم، ومحمود خالد في وزن 77 كجم، ومحمد مصطفى في وزن 87 كجم، ومحمد جبر في وزن 97 كجم، وعبد اللطيف منيع في وزن 130 كجم.

المصارعة الحرة: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم وعمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى جبر في وزن 97 كجم، وضياء الدين جودة في وزن 125 كجم، فيما تمثل المصارعة النسائية اللاعبة ندى مدني في منافسات وزن 50 كجم.