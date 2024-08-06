نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بـ نادي مودرن سبورت: نعلن موافقتنا على استكمال كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي مودرن سبورت، عن موقف الفريق من استكمال منافسات كأس مصر موسم 2024-2025، عقب انتهاء الاجتماع الذي أقيم اليوم بين اتحاد الكرة المصري مع الأندية المشاركة في البطولة.

وصرحت بعض المصادر أن شهد اجتماع اليوم غياب نادي مودرن سبورت في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية اليوم، لتحديد مصير استكمال بطولة كأس مصر.

وعقد اليوم الثلاثاء اتحاد الكرة المصري مع الأندية المشاركة في البطولة، اجتماع لحل أزمة مواعيد مباريات الكأس، الذي يعترض عليها بعض الأندية.

واوضح المصدر أنه لا يوجد أي مشكله في المواعيد لديهم وأنهم سيشاركوا في استكمال البطولة، بشكل طبيعي.

وقد رفض نادي الأهلي المشاركة في استكمال بطولة كأس مصر، بسبب المواعيد المُعلنه من قبل الاتحاد المصري، ولم يحضر مسؤولي الفريق في اجتماع اليوم في مقر اتحاد الكرة المصري.

كما أبدى الزمالك موافقته في استكمال البطولة ولكن هناك اعتراض على المواعيد التي أعلنها اتحاد الكرة لمباريات كأس مصر.