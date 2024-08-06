نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الهلال لضم ريكيلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية سعودية عن حقيقة مفاوضات الهلال السعودي مع البرازيلي ريكيلمي نجن كويابا البرازيلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.



وزعمت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة بوجود مفاوضات من جانب إدارة الهلال من أجل التعاقد مع ريكيلمي في فترة الميركاتو الصيفي مقابل مليوني دولار من أجل تدعيم صفوف الزعيم في الموسم المقبل.



وأكدت صحيفة اليوم السعودية أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل لم تتفاوض مع ريكيلمي وأن ما يتردد بشأن وجود اتفاق على إتمام الصفقة غير صحيح كما أن ريكيلمي يمتلك عروضًا من أندية سعودية.



وأفادت الصحيفة السعودية بأن ريكيلمي لم يحسم وجهته حتى تلك اللحظة كما أن الهلال لم ينجح في إتمام أي صفقة حتي تلك اللحظة في ظل رغبة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس في التعاقد مع لاعبين يمتلكون إمكانيات كبيرة.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن ريكيلمي يعتبر أول لاعب في تاريخ نادي كويابا يتم استدعائه للدفاع عن منتخب البرازيل تحت 20 عاما في أي فئة سنية كما شارك في 23 مباراة مع كويابا خلال الفترة الماضية منها 16 مباراة كلاعب أساسي.