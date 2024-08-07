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أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب مصر لكرة اليد الخسارة من نظيره إسبانيا بنتيجة 29 - 28، بعدما توجه للأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلى 25 - 25، وذلك ضمن ربع نهائى أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر لكرة اليد يودع الأولمبياد على يد إسبانيا

وبهذه النتيجة ودع منتخب مصر البطولة، منن هذا الدور، بعدما حقق الفوز على نظيره الأرجنتين بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، ومنها تأهل إلى ربع النهائى بعدما نجح في الفوز على النرويج بنتيجة 26-25.

وتم الحزن على لاعبي منتخب مصر كرة اليد رجال، بعدما ودع البطولة في ربع نهائي أولمبياد باريس.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق ومهاب سعيد.