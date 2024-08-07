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أحمد جودة - القاهرة - تواصل جمعية صوت شباب مصر ببورسعيد دعمها لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من خلال برامج تدريبية وأنشطة متنوعة وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تم تنفيذ برنامج تدريبي في مركز شباب سبورتنج.

بورسعيد تواصل جهودها لدعم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بمركز شباب سبورتنج

يشمل تدريب ذوي الهمم على عرض مسرحي، وتنمية مهاراتهم من خلال أنشطة فنية وحفظ القرآن الكريم بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تقييم شامل للمشاركين بالتعاون مع فريق متخصص في التخاطب.

يقوم بالإشراف على هذا البرنامج إيمان السادات، نائب منسق الجمعية وأخصائي تخاطب، رباب محمد عوض، بالإضافة إلى متابعة رضوي الزلاط، نائب منسق الجمعية ببورسعيد.

يهدف البرنامج إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع، وذلك تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعاية د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

يشرف على هذا البرنامج مدير المركز أ. عماد حجازي ورئيس مجلس الإدارة م. محمد الزيني، وبالتعاون مع مسئولي المركز، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لتحقيق أهداف البرنامج.