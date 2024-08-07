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أحمد جودة - القاهرة -

تستمر تدريبات مركز تدريب لعبة المصارعة براعم بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد، بمركز شباب السلام.

مركز " المصارعة براعم" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبه ببورسعيد

حيث أدي لاعبو الفريق تدريباتهم تحت إشراف محمد ابراهيم، عمرو حسن مدربي الفريق

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية .

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية محب حبشي محافظ بورسعيد، محمد عبد العزيزالمحضر، مدير عام المديرية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم المدير المالي، ومحمد النعناعي ادارى مركز المصارعة بالمشروع .

