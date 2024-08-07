نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة تدريبية للحماية المدنية تنفذها مديرية الشباب والرياضة للجوالة بمركز شباب القابوطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفذت مديرية الشباب والرياضة، إدارة تنمية الشباب ببورسعيد، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، دورة في مجال الحماية المدنية لفرق الجوالة والجوالات بمركز شباب القابوطي.

دورة تدريبية للحماية المدنية تنفذها مديرية الشباب والرياضة للجوالة بمركز شباب القابوطي

ألقى الندوة العميد أسامة إبراهيم موافي، وتناول في حديثه تعريف الحماية المدنية، إرشادات وتوصيات للوقاية من الحرائق وأخطارها، كيفية استخدام طفايات الحريق وإخماد الحرائق بطريقة عملية باستخدام الإمكانيات والأدوات المتاحة بالمركز.

تضمنت الدورة محاكاة لأنواع الحرائق وكيفية السيطرة عليها والإبلاغ عنها باستخدام الإمكانيات المتوفرة.

يأتي ذلك ضمن خطة الجوالة لتوعية فرق الجوالة والجوالات بمجال الحماية المدنية، والتعرف على أنواع الحرائق وأسبابها، مع التدريب العملي على إطفاء الحرائق بالمركز.

تمت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، محمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديرية.

