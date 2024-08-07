نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الجندي: "متحمس لخوض أولمبياد باريس 2024 وهدفي التتويج بميدالية ذهبية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث أنه متحمس للغاية لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في قصر فرساي التاريخي.

أحمد الجندي: "متحمس لخوض أولمبياد باريس 2024 وهدفي التتويج بميدالية ذهبية"



وقال الجندي اتطلع للمنافسة في هذا القصر التاريخي المهيب المليء بالجمهور المتحمس مما سيزيد من حماسي.

وأضاف الجندي أن أولمبياد باريس ستكون مختلفة تماما عن طوكيو التي احرز فيها الفضية، فهنا في باريس تم حجز جميع تذاكر المنافسات وستكون المدرجات مليئة بالمشجعين مما سيجعل المنافسات أكثر متعة وإثارة.



وأكد الجندي أنه يخوض الأولمبياد بهدف التتويج بميدالية أولمبية قائلا: لقد احرزت في أولمبياد طوكيو ميدالية فضية بعد أن كنت في المركز ال 13 في بداية مسابقة الليزر-رن ولكني سأعمل في باريس على أن اجعل الأمور أكثر سهولة.

وتقام منافسات التايكوندو في أولمبياد باريس خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس وتشارك مصر بالحد الأقصى للاعبين بواقع لاعبان ولاعبتان وهم: أحمد الجندي ومهند شعبان وملك اسماعيل وسلمى ايمن.

