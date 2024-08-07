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أحمد جودة - القاهرة - تعلن مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إدارة تنمية النشء، عن إقامة تصفيات مسابقة الألعاب الإلكترونية (فيفا 2024).

الشباب والرياضة ببورسعيد تعلن عن مسابقة في الألعاب الالكترونية ضمن برنامج اكتشاف المواهب

تعقد المسابقة في مركز الألعاب الإلكترونية بمركز شباب الحرفيين، إدارة الزهور الفرعية.

تستهدف المسابقة الفئات العمرية من 6 إلى 12 سنة ومن 12 إلى 18 سنة، حيث سيتم توزيع جوائز قيمة على الفائزين بالتصفيات الألعاب الإلكترونية، التي تعتمد على الرسوم المتحركة والجرافيك، تتطلب مهارات عقلية وبصرية وصوتية متقدمة.

تأتي هذه الفعالية تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتوجيهات من محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.