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أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات شعار صيف شبابنا، نظم مركز شباب بحر البقر الضفة الشرقية بمحافظة بورسعيد دورة في كرة القدم الخماسي للشباب الأعضاء، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 أغسطس 2024.

مركز شباب بحر البقر ينظم دورة كرة قدم خماسي للشباب تحت شعار صيف شبابنا

تهدف الدورة إلى تعزيز اللياقة البدنية والتنشئة السليمة بين الشباب، وتوفير أنشطة رياضية ممتعة تسهم في ملء أوقات الفراغ.

شهدت الدورة مشاركة فعالة من الشباب المترددين على المركز، الذين استمتعوا بالتمارين والمباريات التي قدمت بأسلوب احترافي.

وقد ساهمت الدورة في تحسين مهارات اللاعبين وتعزيز روح الفريق بينهم.

أقيمت الدورة تحت رعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحب حبشي، محافظ بورسعيد، وبتنظيم محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد.

وقد لاقى النشاط إشادة كبيرة من الحضور، حيث أعرب الجميع عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية التي تعزز من الروح الرياضية وتدعم الشباب في ممارسة الرياضة بشكل منتظم.