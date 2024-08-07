نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يراجع مباريات البنك الأهلي استعدادًا لمواجهة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي بالدور ال16 من منافسات بطولة كأس مصر.

علي ماهر يراجع مباريات البنك الأهلي استعدادًا لمواجهة كأس مصر

قام علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري،في إطار استعداداته لمواجهة كأس مصر، بمراجعة المباريات السابقة لفريق البنك الأهلي.

وكان من أبرز المباريات التي تمت مراجعتها هي المباراة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

يهدف علي ماهر من خلال هذا التحليل إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي، وذلك لتحسين خطة اللعب والاستعداد بشكل مثالي للمباراة القادمة في كأس مصر.

وتنطق هذه المباراة يوم في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع عشر من أغسطس الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولات الدوري الممتاز.

