نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يكثف جهوده لحسم صفقات الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يكثف مسؤولو النادي المصري خلال هذه الفترة جهودهم من أجل حسم الصفقات الصيفية التي طلبها علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وتأتي هذه الصفقات ضمن إطار استعدادات الفريق البورسعيدي لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد لخوض البطولات المشارك فيها على الصعيد المحلي والإفريقي.

عقد كامل أبوعلي رئيس النادي المصري اجتماعا خلال الساعات الماضية مع علي ماهر المدير الفني للنقاش حول النقاط العريضة للموسم الجديد الذي سيبدأ بمشاركته في الدور الثاني التمهيدي حيث تم وضع خطة عمل تتناسب مع التحديات القادمة.

يسعي مسؤولو المصري لدعم الفريق البورسعيدي وتوفير كل سبل الراحة للتحقيق النجاح في الموسم الجديد.