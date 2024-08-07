نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: فرصة المنتخب المصري كبيرة لتحقيق برونزية الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المنتخب المصري الأولمبي يمتلك فرصة كبيرة لتحقيق الميدالية البرونزية.

شبانة: فرصة المنتخب المصري كبيرة لتحقيق برونزية الأولمبياد

وأثنى شبانة على قدرات المنتخب المغربي ولكن القى النظرة على مشوار المنتخبين، مؤكدا ان الفراعنة واجهوا الخصوم الأقوى ومع ذلك قدموا مردود طيب حتى الاصطدام بصاحب الأرض المنتخب الفرنسي.

واختتم شبانة حديثه قائلا: حظوظ المنتخب المصري بقيادة ميكالي تصل حتى ٦٠%، واصرار اللاعبين وجهازهم الفني هو من سيحسم الميدالية.