انضمام 9 من لاعبي "زد إف سي" لمنتخب الناشئين مواليد 2009 في إطار استعدادات كأس الأمم الإفريقية للشباب

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أحمد جودة - القاهرة - استدعى اتحاد كرة القدم 9 من لاعبي "زد إف سي" للانضمام إلى معسكر منتخب الناشئين مواليد 2009، في إطار استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب النسخة الخامسة والثلاثين المقرر إقامتها في دولة المغرب في عام 2025 في الفترة من 20 يوليو إلى 16 أو أغسطس 2025، برعاية الاتحاد الدولي (فيفا).

انضمام 9 من لاعبي "زد إف سي" لمنتخب الناشئين مواليد 2009

ويتزامن انطلاق معسكر منتخب الناشئين بمشروع الهدف الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ويبدأ من الثلاثاء 13 أغسطس الجاري، ويختتم أنشطته يوم الخميس 15 من الشهر الجاري.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه إلى "زد إف سي" بضرورة تقديم تقرير طبي من طبيب النادي في حال حدوث إصابة لأحد اللاعبين التسعة، وعرضه على طبيب المنتخب، في الوقت المحدد.

تعليقًا على ذلك، قال رئيس قطاع الناشئين في "زد إف سي" الكابتن حمادة صدقي، إن رؤيته فى تدريب الناشئين تهدف إلى تأسيس أفضل قطاع ناشئين فى مصر، بما يتماشى مع استراتيجية زد إف سي لتطوير الشباب، والتي ترتكز على تعزيز قيم الاحترافية والتفاني والتميز.

ويلعب الناشئون التسعة في مراكز متنوعة من الدفاع إلى الوسط والهجوم، وهم أحمد رجب الشحات السيد ( قلب دفاع)، وكريم محمود فاروق ( جناح يمين )، وأحمد رجب الشحات رجب غالى (وسط ملعب)، ويوسف عثمان عبدالوهاب (وسط ملعب)، وكاراس جورج داود (وسط شمال)، براء محمود جلال (وسط ملعب)، ودانيال تامر وهبى (وسط يمين)، ويوسف سيد سلامه (وسط يمين)، وخالد مختار عبدالعزيز (مهاجم).

يُشار إلى أن "زد إف سي" يواصل جهوده المستمرة في اكتشاف المواهب الرياضية ودعمها في إطار التزام النادي بتنمية الشباب وتعزيز قدراتهم. حيث يعملوا على توفير بيئة مثالية لتطوير المهارات الرياضية والنمو الشخصي، بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية في إعداد جيل جديد من الرياضيين المميزين. من خلال الدعم المستمر والتدريب المتخصص، يطمح "زد إف سي" إلى تحقيق إنجازات بارزة في عالم الرياضة.