نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجب نبيل يدخل دائرة اهتمام المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل رجب نبيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا دائرة اهتمام المصري للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

يسعى النادي البورسعيدي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين، حيث يتصدر نبيل قائمة اللاعبين المستهدفين لهذا الصيف.

يعتبر رجب نبيل من اللاعبين البارزين في مركزه، حيث قدم أداءً جيدًا مع سيراميكا كيلوباترا.

يسعى المصري للاستفادة من مهاراته وإمكاناته الفنية لتعزيز تشكيلته، وتحقيق أهدافه في الموسم القادم من الدوري المصري الممتاز.

من المتوقع أن تشمل المفاوضات تفاصيل عقد اللاعب وشروط الانتقال، في محاولة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.