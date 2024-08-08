ياكوفيلف يكشف تفاصيل انضمامه إلى طائرة الزمالك وطموحاته

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المحترف الروسي ديمتري ياكوفيلف لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة البيضاء.

ياكوفيلف يكشف تفاصيل انضمامه إلى طائرة الزمالك

وأكد ديمتري ياكوفيلف أن المفاوضات مع مجلس الإدارة كانت سهلة، ولم تستغرق وقتًا طويلًا، في ظل رغبته بالانضمام إلى صفوف الفريق.

وأضاف المحترف الروسي، أنه يطمح للتتويج بكل البطولات المحلية والقارية التي سيشارك فيها الفريق بالموسم المقبل، وذلك من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وقال ديمتري ياكوفيلف، إنه شاهد بعض الفيديوهات لجماهير الزمالك، ويدرك مدى حبهم وعشقهم للقعلة البيضاء، مؤكدًا أنه سيبذل أقصى جهده لمساعدة الفريق لحصد الألقاب بالموسم المقبل.

وطلب المحترف الروسي، من جماهير الزمالك حضور المباريات والتواجد في المدرجات بكثافة، لدعم وتشجيع اللاعبين، وتحقيق الفوز في كل اللقاءات.