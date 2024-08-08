نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. المغرب تتألق أمام مصر بهدفين أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب المغرب في تسجيل ثاني أهداف مباراته أمام منتخب مصر وذلك في المباراة التي جمعته بنظيره منتخب مصر الأولمبي.

المغرب تتألق أمام مصر بهدفين أولمبياد باريس

ويخوض منتخب المغرب مباراة قوية ضد منتخب مصر على ملعب لا بوجوار في مباراة مهمة من أجل تحديد المركز الثالث في البطولة.

وافتتح عبد الصمد الزلزولي اللقاء بإحراز أولى الأهداف في الدقيقة الثالثة والعشرون من عمر المباراة.

وعزز سفيان رحيمي بثاني الأهداف في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة بتمريرة من الزلزولي.

ودخل منتخب المغرب بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، أكرم نقاش، مهدي بوكامير، زكريا الواحدي.

خط الوسط: أسامة تارجالين، ريتشاردسون، بلال الخنوس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، إلياس أخوماش، عبد الصمد الزلزولي.

بينما دخل مصر بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل.