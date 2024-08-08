نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يتأخر أمام المغرب بهدفين في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم منتخب المغرب التفوق على نظيره منتخب مصر الأولمبي بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لا بوجوار.

ويتنافس كل من منتخب المغرب ومنتخب مصر على من يفوز بهذه المباراة المهمة لإحراز ميدالية برونزية لصالح بلادهما في هذه البطولة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، أبرز مجريات الشوط الأول بين منتخب المغرب ومصر في أولمبياد باريس.

نتيجة المغرب ضد مصر في أولمبياد باريس

وخسر مصر في الشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء، وذلك من خلال اللاعب عبد الصمد الزلزولي الذي سدد كرة قوية في شباك حمزة علاء ببراعة في الدقيقة الثالثة والعشرون من المباراة.

وعزز سفيان رحيمي، نجم منتخب المغرب بالهدف الثاني بعد أن جاء الهدف بثلاث دقائق ليعلن تقدم منتخب بلاده بهدفين دون رد.

واحتسب حكم المباراة ست دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا انتهاء الشوط الأول بين المنتخبين بهدفين دون رد لصالح أسود الأطلس.