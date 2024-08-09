الرياضة

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الجمعة، مواجهة منتظرة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا على ملعب "بارك دي برانس"، وذلك في إطار نهائي أولمبياد باريس 2024.
وتمكن الديوك من التأهل إلى نهائي الأولمبياد بعد الفوز أمام مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما تأهل الماتدور إلى نفس الدور بعد الفوز أمام المغرب بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة فرنسا ضد إسبانيا اليوم الجمعة تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

يمكنكم مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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