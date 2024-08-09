نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الجمعة، مواجهة منتظرة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا على ملعب "بارك دي برانس"، وذلك في إطار نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتمكن الديوك من التأهل إلى نهائي الأولمبياد بعد الفوز أمام مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما تأهل الماتدور إلى نفس الدور بعد الفوز أمام المغرب بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة فرنسا ضد إسبانيا اليوم الجمعة تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

يمكنكم مشاهدة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.

