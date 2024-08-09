نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام اسبانيا في نهائي أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة منتخب إسبانيا، مساء اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس الجاري، وذلك في إطار منافسات نهائي بطولة أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب إسبانيا مع نظيره فرنسا، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام إسبانيا في أولمبياد باريس

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس.

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت.

خط الوسط: أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا - مايكل أوليز.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس والكأس القطرية، هي المسئولة عن بث مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا، بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة، وتحديدا عبر قناة beIN Sports 3H