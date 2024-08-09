تشكيل منتخب اسبانيا المتوقع أمام فرنسا في نهائي أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - يصطدم منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب الفرنسي؛ مساء اليوم الجمعة الموافق ٩ أغسطس الجاري في مواجهة قوية ضمن منافسات نهائي بطولة أولمبياد باريس.

موعد مباراة فرنساه ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

ومن المنتظر أن تنطلق مساء اليوم الجمعة، مباراة إسبانيا ضد فرنسا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام فرنسا في أولمبياد باريس

حراسة المرمى: أرناو تيناس.

خط الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - ب أو كوبارسي - خوان ميراندا.

خط الوسط: أليكس باين - بابلو باريوس - إيمار أوروز - فيرمين لوبيز - سيرجيو جوميز.

خط الهجوم: آبيل رويز

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة منتخب إسبانيا ضد فرنسا في نهائي أولمبياد باريس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD،