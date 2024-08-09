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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي بالدور الـ16من منافسات بطولة كأس مصر.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي في كأس مصر

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق البنك الأهلي وحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل نحو المراحل النهائية من البطولة.

يأمل المصري أن يحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة خاصة أن بطولة كأس مصر تمثل فرصة مهمة للفريق للحصول على لقب هذا الموسم.