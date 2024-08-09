القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري.

ويستضيف ملعب "بارك دي برانس"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، وذلك في إطار نهائي أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة فرنسا ضد إسبانيا اليوم الجمعة تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

سيتم نقل وإذاعة مباراة فرنسا ضد إسبانيا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.