نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 9- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، أهم مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري في جميع البطولات والقنوات الناقلة لهذه المواجهات.

وتقام ست مباريات اليوم الجمعة، وتعد أبرز مواجهات اليوم لقاء فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

أولمبياد باريس

فرنسا ضد إسبانيا - في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كأس إيطاليا

ساسولو ضد شيتاديلا - في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أودينيزي ضد أفيللينو - في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جنوي ضد ريجيانا - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مونزا ضد سودتيرول - في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كأس مصر

البنك الأهلي ضد المصري - في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الجمعة

تذاع مباراة نهائي أولمبياد باريس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتنقل مباريات كأس إيطاليا على قنوات أبوظبي الرياضية، فيما تنقل مباراة كأس مصر، عبر أون تايم سبورت.