نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يونايتد يتوصل لاتفاق مع مدافع برشلونة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم وست هام يونايتد الإنجليزي صفقة انتقال الفرنسي جان كلير توديبو مدافع نيس في الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن الاتفاق تم بين الناديين علي انضمام الفرنسي توديبو إلي صفوف وست هام مقابل 40 مليون يورو.

وأضافت أن جان كلير توديبو سيخضع اليوم للفحوصات الطبية، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي إلى صفوف المطارق.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى رغبة يوفنتوس في ضم المدافع الفرنسي، ولكن رغبة اللاعب ساهمت في حسم الصفقة.

جان كلير توديبو ينتقل إلى صفوف وست هام يونايتد

وانتقل اللاعب الفرنسي إلى صفوف نيس عام 2021 قادما من برشلونة الإسباني بمقابل 8.5 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك توديبو البالغ من العمر 24 عاما، مع فريقه الموسم الماضي في 33 مباراة، صنع 3 تمريرات حاسمة.