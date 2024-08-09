نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة فرنسا واسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس الجاري، مواجهة نارية نهائية بين منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم مع نظيره المنتخب الإسباني ضمن منافسات نهائي بطولة أولمبياد باريس.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب فرنسا مع إسبانيا، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد فرنسا في أولمبياد باريس

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة منتخب فرنسا مع نظيره المنتخب الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، باعتبارها الناقل الحصري المسئولة عن إذاعة مباريات أولمبياد باريس.

معلق مباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت تعيين المعلق المميز عامر الخوذيري، للتعليق على أحداث مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس.