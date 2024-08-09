نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سأغلق أبواب منزله.. مدرب فرانكفورت يفجر مفاجأة عن رحيل عمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق دينو توبمولر، المدير الفني لفريق اينتراخت فرانكفورت الألماني، على ما يتم نقله مؤخرا عن اقتراب رحيل نجم الفريق، الدولي المصري عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مرموش لديه نية في مناقشة العديد من العروض التي تلقاها، لخوض تجربة جديدة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- مدرب فرانكفورت يرفض رحيل مرموش

وأكدت صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية، أن يوجد تخوف كبير داخل إدارة النادي بشأن رحيل نحوم الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة بعد مغادرة أحد نجوم الفريق، كولو مواني، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة أن رغم اهتمام مرموش بالرحيل، إلا أن إدارة فرانكفورت لن توافق نهائيا برغم عدم وجود أي عروض رسمية لضمه، لكن خروجه سيصبح مسألة مستحيلة.

وفي هذا الصدد أطلق المدير الفني لاينترتخت فرانكفورت تصريحا قويا بشأن رحيل مرموش قائلا:" سأقوم بجهد كبير لمنعه من الرحيل، حيث سأجد منزله وأغلقه بقفل حتى لا يخرج أبدا".