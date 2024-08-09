ميلان ينجح فى التعاقد مع ايمرسون ظهير توتنهام الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - ذكر الصحفى الايطالى الموثوق فابريزو رومانو المختص في انتقالات اللاعبين أن ميلان الإيطالي توصل لاتفاق مع توتنهام لإنهاء صفقة مدافع الفريق البرازيلي ايمرسون رويال إلى الفريق الإيطالي.

ميلان ينجح فى التعاقد مع إيمرسون ظهير توتنهام الإنجليزي

وأضاف أن المفاوضات بين الفريقين بدأت فى مايو الماضى.

وذكر الصحفى الايطالى أن قيمة الصفقة 15 مليون جنيه استرلينى وسبسافر اللاعب فى الأيام القليلة القادمة لإجراء الكشف الطبى والتوقيع.

يذكر اللاعب صاحب ال 25 عاما قد انتقل إلى توتنهام قادما من فريق ريال بيتيس الاسبانى عام 2019 الذى أعير آلية من برشلونه الاسبانى فى نفس العام